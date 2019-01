Christian Meunier è il nuovo presidente di Infiniti

Christian Meunier è, con decorrenza immediata, il nuovo presidente di Infiniti, la marca premium del Gruppo Nissan. In precedenza responsabile delle attività di vendita nel mercato degli Stati Uniti, Meunier prende il posto di Roland Krueger che guidava Infiniti dal 2015. Meunier ha iniziato la sua carriera professionale nel 2002 in Nissan Europe e in anni recenti, oltre a ricoprire la carica di vicepresidente di Nissan North America con responsabilità per vendite e marketing, è stato presidente di Nissan Canada.