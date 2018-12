Gianluca Durante nuovo responsabile di Bmw Roma

Gianluca Durante - attuale finance manager di Bmw Roma - assumerà dal prossimo primo gennaio la responsabilità della filiale di Bmw Italia nella Capitale.



Durante prende il posto di Andrea Gucciardi che dallo scorso primo dicembre è stato nominato direttore vendite di Bmw Italia.



Durante, 42 anni, laureato in Economia e Commercio presso l'Università Federico II, lavora in Bmw dal 2006 dove ha ricoperto diverse funzioni in ambito business management e come area manager. Dal luglio 2013 ad oggi ha ricoperto l'incarico di finance manager di Bmw Roma. "La nomina di Gianluca Durante - ha commentato Sergio Solero, Presidente e AD di Bmw Italia - è un'ulteriore testimonianza della nostra strategia di crescita delle risorse aziendali e della volontà dell'azienda di promuovere i talenti sia attraverso la crescita all'interno della nostra filiale che in campo internazionale dove vantiamo due manager italiani alla guida del mercato ungherese e portoghese".



Bmw Roma una delle principali realtà dell'organizzazione Bmw in Italia, è organizzata nelle due sedi di via Salaria 1268 e via Appia 1257/a per la vendita e l'assistenza di automobili Bmw e Mini e di motociclette Bmw alle quali si affiancano le due strutture Bmw Motorrad Roma di via Prenestina 1023 e via Anastasio II 81 dedicate alle motociclette. A queste si aggiungono lo store Bmw e lo showroom MINI, entrambi in Via Barberini. Le vendite di Bmw Roma hanno raggiunto nel 2017 la quota di 3.419 vetture nuove con brand Bmw, 1.895 Mini, 1.432 motociclette e 293 scooter Bmw. Il risultato commerciale è stato completato anche dalle ottime performance realizzate con le vetture e motociclette di occasione, con oltre 3.280 auto e 1.300 motociclette consegnate.