Gabriele Palma direttore nuovo spazio Casa Seat a Barcellona

L'attuale direttore marketing di Seat Spagna, l'italiano Gabriele Palma, dal prossimo primo gennaio sarà il direttore di Casa Seat, il nuovo spazio multidisciplinare che l'azienda inaugurerà a Barcellona il prossimo anno. Situata nel Paseo de Gracia 109 alla confluenza con l'Avenida Diagonal, Casa Seat sarà la sede del marchio a Barcellona e mirerà ad integrarsi nella vita culturale ed economica di Barcellona, con l'obiettivo di diventare il punto d'incontro di nuove tendenze e talenti nazionali e internazionali, lanciando al tempo stesso un nuovo concetto di retail. Palma, 54 anni, ha iniziato la sua carriera nel settore automobilistico nel 1993, maturando una importante esperienza come manager in Italia, Germania e Spagna. La sua carriera ha toccato Renault, Daimler Chrysler Group - dove a contribuito al lancio del marchio Smart - e in Mazda Motor, dove ha anche lavorato come direttore marketing nel mercato italiano. Tra il 2004 e il 2008 ha anche lavorato nel settore della comunicazione, come direttore generale del Gruppo Publicis. Nel settembre 2012 è entrato a far parte della Seat come responsabile della pubblicità in tutto il mondo e nel giugno 2015 come direttore marketing Spagna, posizione che da gennaio passerà a Victor Sarasola.