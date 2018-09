Angelo Simone da direttore Citroen Italia a direttore Opel

ROMA - Angelo Simone, già direttore del brand Citroen in Italia, è il nuovo direttore del brand Opel sostituendo Roberto Matteucci. Questa nomina rientra nella serie di spostamenti che PSA Groupe ha attuato da oggi in Italia a seguito dell'inserimento a tutti gli effetti di Opel nel portfolio dei brand (Peugeot, Citroen, DS Automobiles e Opel). Per questo 'riassetto' da oggi Massimo Roserba - direttore generale PSA Italia assume nel nostro Paese, la responsabilità di tutti i brand del Gruppo (Peugeot, Citron, DS Automobiles e Opel), mentre Roberto Matteucci, già AD di Opel Italia dal 2008, porterà la sua esperienza maturata in ambito internazionale presso il Groupe PSA andando a ricoprire, a livello globale, il ruolo di Dealer Network Development Manager.



La posizione occupata da Angelo Simone in Citroen come direttore del brand passa a Marco Antonini, attuale direttore programmazione, distribuzione e logistica di Groupe PSA. Massimo Roserba, 50 anni, laureato all'Università Luigi Bocconi - Direttore Generale Groupe PSA Italia dal febbraio 2016 - ha maturato diverse competenze manageriali in ambitosales, marketing, product, GDO, finance e consumer credit grazie a una lunga esperienza internazionale. In particolare, in ambito automotive, presso il Gruppo FCA, ha ricoperto i ruoli di international operations marketing director, poi head of Fiat Brand & product marketing director Fiat-Chrysler Group for Asia Pacific Countries e, infine, come head of Alfa Romeo commercial development zona EMEA. Angelo Simone, 52 anni, dopo aver completato gli studi nella sua città Napoli, ha iniziato il suo percorso nell'automotive, prima, nel gruppo General Motors e, poi, in FCA con ruoli di crescente importanza fino a diventare country sales director e country commercial director. Arrivato in Peugeot Italia nel 2010 come Country B2B LCV and Remarketing Sales Director, dal 2012 ha poi svolto questo ruolo per tutti i marchi di Groupe PSA. Nel gennaio 2015 è nominato direttore brand Citron Italia.



Marco Antonini, 45 anni, è laureato in Scienze Politiche alla Cattolica, dal 2002 all'interno di Groupe PSA dove, nel marchio Citron, ha ricoperto differenti ruoli in ambito commerciale: responsabile sviluppo rete, con un'esperienza anche all'headquarter, e responsabile azioni commerciali. Dal 2016 è stato nominato direttore programmazione, distribuzione e logistica di Groupe PSA Italia. Roberto Matteucci, 54 anni, laureato all' Università Luiss, Guido Carli, ha maturato una lunga esperienza in ambito automotive in Italia e all'estero,presso Ford nelle aree finance, sales e marketing, poi in Opel in qualità di sales directorItalia, poi in Svezia come direttore marketing Nordic Cluster e infine director sales and marketing Opel Italia. Dal 2008 ricopriva la carica di amministratore delegato Opel Italia.