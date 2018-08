Uday Senapati direttore product strategy & management Lotus

ROMA - Uday Senapati è il nuovo direttore della strategia prodotto e della gestione prodotto di Lotus, una funzione sotto cui ricadono la responsabilità della attuale gamma e di quella futura, oltre ai servizi e ai prodotti digitali. Senapati risponderà a Feng Qingfeng, il CEO del Gruppo Lotus, che dal maggio 2017 fa parte del Gruppo cinese Geely.



Prima di entrare in Lotus, Uday - che è nato in India ed è laureato in ingegneria meccanica alla università di Pune ed ha ottenuto due master alla Southampton University e alla Manchester Business School - ha lavorato alla Bentley, alla Jaguar Land Rover e alla General Motors.