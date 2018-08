Tim Bravo nuovo responsabile comunicazione mondiale Bugatti

ROMA - Tim Bravo sarà dal prossimo primo settembre il nuovo responsabile della comunicazione di Bugatti Automobiles SAS e nella nuova posizione riferirà a Stephan Winkelmann, che ne è il presidente dallo scorso primo gennaio. Bravo succede a Manuela Hoehne, che all'interno del Gruppo Volkswagen sarà responsabile delle comunicazioni per vendite e marketing del Gruppo e del suo marchio principale Volkswagen. Bravo (34 anni) ha iniziato la sua carriera professionale nel 2006 con l'emittente Westdeutscher Rundfunk (WDR). Ha poi ricoperto ulteriori incarichi, ad esempio nel dipartimento di comunicazione aziendale di Lanxess AG. Nel 2011, Bravo si è unito al Gruppo Volkswagen. Dopo avere ricoperto varie posizioni presso la Seat SA di Barcellona, Bravo si è trasferito a Stoccarda nel 2014 con l'incarico di portavoce per la stampa della Porsche AG. Negli ultimi tre anni Bravo, laureato in scienze della comunicazione, è stato responsabile stampa e pubbliche relazioni di Porsche Latin America, con sede a Miami, ed è stato responsabile di tutte le attività di comunicazione del marchio Porsche nella Regione. Nella sua nuova posizione alla Bugatti, Tim Bravo sarà responsabile della comunicazione mondiale del marchio di lusso francese.