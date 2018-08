Europcar, Meloni nominato Head of New Mobility per l'Italia

ROMA - Europcar Mobility Group ha nominato Marco Meloni nuovo 'head' of New Mobility per l'Italia. Nel suo nuovo ruolo Meloni sarà responsabile della gestione della Business Unit New Mobility e coordinerà le attività e il team di Ubeeqo - il brand di car sharing del gruppo attivo sia nel mercato business che consumer.



Marco Meloni, classe 1986, ha un solido background nel settore della mobilità e delle flotte. A seguito della Laurea in Scienze della Pubblica Amministrazione presso La Sapienza di Roma, ha iniziato la sua carriera in Daimler-Mercedes Benz prima nella divisione Servizi e Contratti e poi nell'After Sales. È poi approdato in Car2Go con l'incarico di curarne il lancio nelle città di Roma, Firenze e Torino ottenendo subito dopo il ruolo di Fleet Manager South Europe Italia e Spagna. In seguito è stato responsabile Marketing e Business Development Manager in Arval.