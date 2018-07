Enrique Lorenzana direttore vendite Aston Martin per Europa

ROMA - Lo spagnolo Enrique Lorenzanaè entrato a far parte del management di Aston Martin, la marca britannica di auto sportive controllata dalla InvestIndustrial della famiglia Bonomi, in qualità di direttore delle vendite per l'Europa. In questa nuova posizione risponderà a Ulrich Scaefer, presidente di Aston Martin per questa area. Laureato alla università Complutense di Madrid e a quella di Navarra, con un master alla Iese Business School di Barcellona, Lorenzana ha iniziato la sua carriera professionale in Kia in Spagna e in Portogallo, per poi diventare nel 2001 direttore delle vendite di Audi in Spagna. Nel 2006 è entrato in Maserati con la funzione di direttore delle vendite, del marketing e del post-vendita per l'area iberica. Nel 2009 Maserati ha affidato a Lorenzana la direzione delle operazioni nell'area Europa Ovest e nel 2011 è stato nominato direttore dello sviluppo rete in Germania, Austria, Benelux, Francia, Spagna, Gran Bretagna e Svizzera. direction des opérations pour la région Europe de l'Ouest de Maserati. Dal 2013, era direttore generale di Maserati per la regione iberica.