Luca de Meo, CEO Seat, anche presidente VGED per la Spagna

ROMA - Nuove responsabilità aggiuntive, ma anche nuove importanti opportunità di successo per il presidente di Seat, l'italiano Luca de Meo. Oltre alle cariche che già ricopre, al 51enne de Meo è stata assegnata la presidenza di Volkswagen Group Espaa Distribución (VGED), la società che si occupa della importazione e della distribuzione di tutti i marchi del Gruppo (Volkswagen, Audi, Skoda e Volkswagen Veicoli Commerciali) in Spagna. Luca de Meo, che va a sostituire in questa posizione Francisco Javier García Sanz, diventa così l'esponente di massimo livello del Gruppo Volkswagen in Spagna.