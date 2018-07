Dirk Arnold nuovo direttore della comunicazione Gruppo Audi

ROMA - Da oggi Dirk Arnold, 52 anni, è il nuovo direttore della comunicazione di Audi AG, il Gruppo che comprende oltre alla marca dei Quattro Anelli, anche Lamborghini, Italdesign e Ducati. Arnold ritorna a Ingolstadt dopo 16 anni avendo lavorato in Audi dal 1992 al 2002, nella ultima posizione come direttore marketing in Germania. Arnold si è poi trasferito in Bmw dove dal 2007 ha ricoperto varie posizioni di responsabilità nei settori della comunicazione aziendale e di prodotto. Tra gli altri, Arnold è stato vice presidente corporate communications per Bmw Group for America dal 2011 al 2014, poi vice presidente product, technology e sport communication, per diventare nel 2016 (e fino ai giorni scorsi) vice presidente con responsabilità per il product management di Bmw i e del settore e-Mobility.