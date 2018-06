McLaren, Andreas Bareis direttore linea Super Series Vehicle

(ANSA) - ROMA, 18 GIU - Dal prossimo luglio Andreas Bareis sarà il nuovo direttore della linea Super Series Vehicle alla McLaren Automotive. Nella nuova posizione Bareis risponderà direttamente al COO di McLaren Jens Ludmann ed avrà il compito di sviluppare la seconda generazione delle Super Series, il 'cuore' della produzione della Casa britannica che oggi parte dalla 12C e comprende la 720S.



Bareis sarà responsabile dello sviluppo, fin dall'idea iniziale dei nuovi modelli, accompagnandoli attraverso i collaudi fino alla introduzione sul mercato. Entrato in McLaren nel 2012 come executive director of Quality, Bareis nel 2015 è diventato managing director per lo sviluppo in Medio Oriente e Africa, aree a cui successivamente è stata aggiunta anche l'America Latina. Prima di entrare in McLaren, aveva lavorato con analoghi incarichi riguardanti operatività e gestione della qualità in Mercedes e Lotus.(ANSA).