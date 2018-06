Direzione finanziaria di General Motors a Dhivya Suryadevara

ROMA - Dal prossimo primo settembre Dhivya Suryadevara sarà la nuova responsabile finanziaria del Gruppo General Motors, assumendo la posizione di CFO. La 39enne Suryadevara succederà a Chuck Stevens (58 anni) che a far data dal primo marzo 2019, dopo 40 anni di lavoro in GM, maturerà il diritto alla pensione.



Diplomata alla Università di Madras, in India e alla Harvard Business School, la Suryadevara è entrata nel 2004 in General Motors dove si è occupata di diversi incarichi in seno alla direzione finanziaria del Gruppo, diventando direttrice generale delle strategie di investimento e del settore titoli a rendita fissa di GM Asset Management. Nel 2013 è stata nominata Chief Investment Officer di GM Asset Management e nel 2015, vicepresidente finanza e tesoreria di General Motor. Dal 2017 Dhivya Suryadevara è vicepresidente Corporate Finance di General Motors, occupandosi in questa posizione della pianificazione finanziaria dell'azienda, delle relazioni con gli investitori e dei progetti speciali.