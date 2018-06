A Matthias Hein la cattedra Bosch ad Università di Tuebingen

ROMA - Matthias Hein, uno dei maggiori esperti mondiali nel settore dell'apprendimento statistico per applicazioni relative all'elaborazione delle immagini e alla genetica, si aggiungerà al team dell'Università di Tuebingen. Lo potrà fare grazie alla cattedra che Bosch finanzierà con 5,5 milioni di euro nei prossimi 10 anni nell'ambito di Cyber Valley, il programma varato nel 2016 assieme al Baden-Wuerttemberg per far diventare quel Land un polo d'attrazione per i ricercatori di punta.

Hein insegna matematica e informatica all'Università del Saarland dal 2011. Ha studiato Fisica a Tuebingen e ha ottenuto il dottorato in Informatica all'Università di Darmstadt. Dal 2002 al 2007 ha fatto parte del gruppo di lavoro del professor Bernhard Schoelkopf presso il Max Planck Institute for Biological Cybernetics. Oggi Schoelkopf è direttore del Max Planck Institute for Intelligent Systems di Tuebingen ed è uno dei più importanti ricercatori al mondo nel campo dell'apprendimento automatico.