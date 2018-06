Mazda, a Cristiana Alicata il premio Rising Stars Award 2018

ROMA - Cristiana Alicata, direttore vendite di Mazda Motor Italia, ha ricevuto il premio Rising Stars Award 2018 per la categoria Vendite, nell'ambito dell'evento Automotive News Europe Eurostars al Museo Nazionale dell'Automobile di Torino.



Nato nel 2011 e giunto alla sua ottava edizione, il premio Rising Stars Award è organizzato da Automotive News Europe, rivista specializzata dedicata al mondo dell'industria dell'automobile. Il riconoscimento è volto a premiare annualmente 17 giovani dirigenti di massimo 45 anni di età e con dieci anni di esperienza lavorativa presso case automobilistiche o aziende del settore, i quali, per visione manageriale e risultati conseguiti, sono astri nascenti nel panorama automobilistico europeo.



Cristiana Alicata, 42 anni, laureata in ingegneria meccanica, ha assunto la carica di sales director in Mazda Motor Italia a settembre 2017, dove è approdata dopo una carriera nel gruppo FCA in cui ha ricoperto il ruolo di ceo & managing director di Fiat Chrysler Automobiles per il mercato olandese. In precedenza, ha occupato diversi ruoli in ambito marketing e vendite, tra cui dealer manager del Fiat Center di Napoli, sales manager del FCA Motor Village di Roma, sales zone manager Fiat su Roma, area manager Far East, product marketing manager.