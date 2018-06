ROMA - Feng Qingfeng, attuale vicepresidente di Geely Group con responsabilità per lo sviluppo tecnico (chief tecnical officerà) succederà a Jean-Marc Gales nella posizione di CEO della Lotus, azienda integralmente controllata dal 2017 dal Gruppo cinese che è anche proprietario di Volvo. Gales, che lascia il celebre brand britannico di auto sportive per ragioni personali dopo averla guidata per quattro anni, resterà alla Lotus come chief strategic advisor del presidente Daniel Donghui Li.