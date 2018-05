McLaren nomina pilota Kenny Brack nuovo chief test driver

ROMA - Kenny Brack, già pilota di spicco nel campionato IndyCar e vincitore di una 500 Miglia di Indianapolis, è stato nominato Chief Test Driver di McLaren e guiderà lo sviluppo dinamico della prossima generazione di vetture sportive e supercar della Casa britannica. L'ex pilota professionista ha già ricoperto in passato il ruolo di consulente nel programma di ingegneria come pilota collaudatore per i modelli 720S e Senna. 52 anni, Brack vanta ben 35 anni d'esperienza nel mondo delle competizioni.



Riportando a Jens Ludman, COO di McLaren Automotive, Brack supervisionerà ora dalla sede di Woking nel Surrey tutte le attività del test driver Gareth Howell e della squadra dello sviluppo dinamico di McLaren.