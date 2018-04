Maria Grazia Davino nuovo direttore generale FCA Germania

ROMA - Dopo una esperienza nel 2014 come direttore generale di Fiat Chrysler Automobiles in Australia e quella del 2016 con la stessa funzione in Svizzera, Maria Grazia Davino passa ora a gestire le attività FCA nell'importante mercato della Gemania.



In questa nuova posizione la Davino risponderà direttamente ad Alfredo Altavilla, chief operating officer di FCA per la regione EMEA (Europa, Medio Oriente e Africa).



Laureata all'università di Salerno, la Davino ha iniziato giovanissima la sua carriera professionale in Lamborghini, dove è entrata nel 2003 occupandosi di vendita e di marketing, fino alla nomina del 2007 come responsabile delle operazioni commerciali. Nel 2011 è entrata in Fiat Group Automobiles con la responsabilità della pianificazione delle vendite nell'area EMEA e un anno più tardi è diventata direttore generale delle filiali di distribuzione Motor Village di Torino e di Roma, posizione che ha lasciato nel 2014 per trasferirsi in Australia.