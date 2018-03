Simone Mattogno è direttore generale auto Honda Motor Italia

ROMA - Dallo scorso primo marzo Simone Mattogno, che dal 2014 era sales manager della divisione auto, è stato promosso direttore generale auto di Honda Motor Europe Italia. Dopo l'uscita di Alessandro Skerl, nominato direttore vendite di Honda Motor Europe nella sede centrale in Gran Bretagna, Mattogno va ad occupare la carica che era stata temporaneamente attribuita al presidente di Honda Motor Europe Italia, Yasushi Okamoto ed a cui riporterà direttamente. Nella nuova posizione Mattogno sarà responsabile della strategia e pianificazione marketing, delle vendite e comunicazione di Honda per il mercato italiano. Coordinerà inoltre tutte le attività inerenti lo sviluppo ed il business delle concessionarie ufficiali della Casa giapponese nel nostro Paese. Mattogno, laureato in ingegneria meccanica alla università di Tor Vergata a Roma. vanta un'esperienza ventennale nel settore automotive ed ha ricoperto nel corso degli anni incarichi di crescente responsabilità nell'area vendita e post-vendita di Mazda Motor Italia fino al suo ingresso in Honda Italia Industriale a dicembre 2012 in qualità di aftersales & dealer development manager per il mercato due ruote.