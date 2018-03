Tsuyoshi Yamaguchi, nuovo direttore ingegneria Alleanza

ROMA - Dal prossimo primo aprile, nell'ambito del piano strategico a medio termine Alleanza 2022, Renault, Nissan e Mitsubishi rafforzeranno la convergenza, al fine di accelerare le sinergie nei settori operativi chiave. Tsuyoshi Yamaguchi, tra i nove nuovi dirigenti dell'Alleanza, in particolare diventa il direttore dell'ingegneria dell'Alleanza, riportando a Carlos Ghosn, presidente e direttore generale.



Questa funzione avrà la responsabilità di tutte le attività dell'ingegneria e, in particolare, dello sviluppo prodotto.



Grazie ad un processo decisionale congiunto, essa sarà garante della competitività, consentirà di evitare sia le duplicazioni che le divergenze, di sviluppare più tecnologie e di ottimizzare le capacità. Migliorerà l'implementazione e l'efficacia delle attività correlate all'ingegneria, grazie alla predisposizione di indicatori di performance, processi, repertori, metodi e strumenti comuni.



John Martin sarà invece il direttore fabbricazioni, ingegneria di produzione e logistica Alleanza, una posizione a cui è demandata la massimizzazione delle sinergie tramite miglioramento della distribuzione e dell'efficienza, utilizzo ottimale delle risorse dell'Alleanza e gestione ottimizzata degli investimenti e degli impianti industriali delle aziende aderenti.



A Véronique Sarlat Depotte viene invece affidata la direzione acquisti dell'Alleanza e diventa anche presidente e direttore generale dell'Organizzazione Acquisti Alleanza. Un'unica équipe sarà responsabile delle attività acquisti delle aziende facenti parte dell'Alleanza e sarà incaricata di selezionare i migliori fornitori per l'Alleanza e di gestirli. Si baserà sulla crescita e i volumi dei fornitori per garantire la competitività sostenibile di ciascuna Marca. La funzione contribuirà attivamente alla definizione e all'implementazione della strategia dell'Alleanza per ottenere progressi rilevanti nei settori dell'Overall Opinion (OaO) e delle tecnologie.



Christian Vandenhende è nominato direttore qualità e customer satisfaction dell'Alleanza. Questa funzione svilupperà una strategia qualità comune, proponendo misure che consentano di armonizzare i processi di assicurazione qualità nei processi sviluppati dall'Ingegneria dell'Alleanza. Punterà a miglioramenti nel campo dell'Overall Opinion (OaO) su tutti i mercati e garantirà la soddisfazione clienti, sia in termini di prodotto che di servizi. Essa consentirà, inoltre, di tenere sotto controllo i rischi e di ridurre i costi, grazie all'adozione di indicatori di performance, processi, metodi, repertori, strumenti e audit comuni.



A Kent O'Hara l'Alleanza ha affidato invece la direzione Post-Vendita Alleanza, che coordinerà l'adozione di sistemi comuni di gestione dei dati, delle best practice in termini di relazioni clienti e favorirà le economie di scala in logistica, stock e approvvigionamento di ricambi.



Hadi Zablit diventa direttore business development Alleanza, focalizzando l'attività sullo sviluppo di innovazioni di punta (tra cui la piattaforma CMF-A, su partnership con costruttori automobilistici, sullo sviluppo di Alleanza Connected Vehicles and Mobility Services, oltre che su nuove tecnologie, sincronizzazione della pianificazione prodotto e tecnologia e di Alliance Ventures. Infine le nomine di Arun Bajaj, direttore talenti Alleanza, di Ashwani Gupta direttore Alleanza della divisione veicoli commerciali Renault-Nissan-Mitsubishi e di Arnaud Deboeuf, Direttore Alliance CEO Office.