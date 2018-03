Andrea Leandri è il nuovo direttore marketing Opel Italia

ROMA - Andrea Leandri è stato nominato direttore marketing di Opel Italia. Sostituisce Nicola Benai che dirigerà invece il reparto di sales effectiveness & customer experience volto a migliorare l'efficienza dei processi di vendita e di fidelizzazione del cliente.



Andrea Leandri in Opel dal 2005 ha occupato diverse cariche all'interno dell'azienda nell'ambito del marketing - sia in Italia sia nella Regione Sud Europa - oltre che delle Vendite , e più recentemente alla guida del reparto sales planning come direttore sales planning and business operations.



Precedentemente aveva lavorato in Mercedes-Benz occupandosi di marketing e del lancio di Smart in Italia. Nicola Benai che era stato nominato direttore marketing di Opel Italia dal 2012 nella sua nuova posizione continuerà a riportare a Roberto Matteucci amministratore delegato di Opel Italia. Benai precedentemente aveva lavoratoin Arethé, Trenitalia, AirOne e Ford occupandosi di marketing e vendite.