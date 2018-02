Mihiar Ayoubi nuovo direttore engineering Rolls-Royce Cars

ROMA - Dal prossimo primo marzo Mihiar Ayoubi sarà il nuovo direttore engineering di Rolls-Royce Motor Cars. Ayoubi - che è sposato e ha tre figli - sostituisce Philip Koehn che lascia l'azienda per seguire nuovi interessi personali. Proviene dal Gruppo Bmw dove è entrato 20 anni fa, occupando crescenti posizioni nell'ambito dell'ingegneria. Attualmente Ayoubi è head of concepts, architectures and integration del Gruppo di Monaco. Nell'attuale posizione ha maturato anche una grande esperienza in ambito Rolls-Royce avendo partecipato al progetto per la nuova Phantom. Nato in Siria e arrivato in Germania nel 1985 per studiare all'università di Darmstadt, Ayoubi ha una laurea e un dottorato in ingegneria dei sistemi di controllo e in intelligenza artificiale applicata.