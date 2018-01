Massimiliano Archiapatti presidente reggente di ANIASA

ROMA - Massimiliano Archiapatti, direttore generale e amministratore delegato di Hertz Italia è il nuovo presidente reggente dell'Associazione Nazionale Industria Autonoleggio e Servizi Automobilistici (ANIASA). La nomina arriva dopo le dimissioni di Andrea Cardinali che ha lasciato l'azienda Alphabet Italia di cui era presidente e amministratore delegato. A norma di statuto confindustriale e dell'Associazione e in attesa dell'elezione del nuovo presidente, Archiapatti - come vice presidente più anziano in carica - è stato nominato presidente reggente. Nel corso dell'ultima assemblea generale ANIASA gli organi e la struttura hanno tributato un sincero e sentito ringraziamento ad Andrea Cardinali per la sua assidua e preziosa attività prima come vice e poi come presidente.