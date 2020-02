Arriva una stretta per gli incentivi alle auto ecologiche. Un emendamento del M5S al dl Milleproroghe approvato in commissione alla Camera abbassa la soglia dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro per poter accedere al 'bonus' di 2500 euro previsto dalla manovra approvata a fine dicembre 2018 per la rottamazione della auto inquinanti e l'acquisto di veicoli green. L'incentivo scattava fra i 21 e i 70 CO2 g/km mentre ora scatterà tra i 21 e i 60 CO2 g/km.