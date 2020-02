Decreto Mit-Mef, bonus 30 euro per dispositivi antiabbandono

Con la pubblicazione del Decreto del 28 gennaio 2020, emesso dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti assieme al Ministero dell'economia e delle finanze, sono operative le norme per ottenere il contributo per l'acquisto dei dispositivi antiabbandono da utilizzare in auto assieme ai seggiolini di sicurezza per bambini. La somma di 30 euro potrà essere concessa per un solo dispositivo per ogni minore (che non abbia superato i 4 anni al momento dell'acquisto) tramite registrazione sulla piattaforma informatica disponibile dal prossimo 20 febbraio nel sito del Mit. Il Decreto precisa che i 30 euro potranno anche essere erogati retroattivamente per i dispositivi acquistati prima del 20 febbraio, seguendo le stesse procedure e con la stessa limitazione di un dispositivo per ogni minore, il tutto entro 60 giorni dalla citata data del 20 febbraio. Il contributo verrà erogato sotto forma di buono elettronico dotato di codice identificativo purché l'acquisto venga effettuato presso strutture o enti il cui elenco verrà fornito attraverso sito web. Occorrerà inserire il nome e cognome del minore assieme al suo codice fiscale. La gestione del buono avverrà in modalità 'virtuale' in quanto la detrazione sarà operata utilizzando il credito corrispondente nella fattura elettronica relativa alla spesa.



Il rimborso sarà effettuato automaticamente con bonifico sull'Iban comunicato al momento di presentazione della istanza di erogazione.