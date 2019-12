Auto storiche, ricorso Asi al Colle contro blocco circolazione

L'Automotoclub Storico Italiano ha depositato un Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica per ottenere l'annullamento dei decreti e delle delibere di Regione e Giunta Regionale del Piemonte, Città Metropolitana e Comune di Torino che vietano la circolazione dei veicoli storici dal 1° ottobre 2019 al 31 marzo 2020. Lo stesso ricorso verrà presentato contro le ordinanze simili del Comune di Bologna. Lo si apprende da un comunicato.



"Il Ricorso Straordinario - prosegue la nota - è solo l'ultima azione intrapresa da ASI, attiva già da mesi per sensibilizzare le amministrazioni pubbliche all'applicazione di deroghe specifiche per la circolazione dei veicoli storici. Per salvaguardarli, infatti, bisogna far sì che possano essere usati: se non circolano, i veicoli storici muoiono e con loro muore tutto il mondo ad essi collegato".



Tra le altre iniziative intraprese da ASI in questo senso, l'accordo siglato il 30 ottobre scorso con l'Istituto Superiore di Sanità per avviare una ricerca scientifica che stabilirà il reale impatto ambientale dei veicoli storici e che costituirà la premessa per le riflessioni future in materia legislativa.



"In Italia circolano 56 milioni di veicoli - sottolinea Alberto Scuro, presidente dell'Automotoclub Storico Italiano, ctiando dati della Motorizzazione - e, di questi, quelli vecchi (intesi come ultraventennali) sono 12 milioni. I veicoli storici, invece, sono quelli ultraventennali in possesso di un Certificato di Rilevanza Storica: meno di 400.000 in tutta Italia: lo 0,8% del totale circolante. Solo questi hanno bisogno di tutela, perché rappresentano la storia del nostro Paese oltre che un enorme volano di indotto nazionale, che nel 2018 è stato stimato in 2,2 miliardi di euro".