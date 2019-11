Rottamazione auto, fino a 1500 euro per euro 3

"Il decreto clima approvato in Senato rappresenta un primo atto concreto su quella rivoluzione verde che in troppi negli ultimi anni hanno annunciato solo a parole, ma che ora inizia a prendere forma. Come capogruppo M5s in commissione Trasporti, voglio mettere l'accento sulle importanti novità che riguardano il lungo cammino che stiamo cercando di intraprendere verso una mobilità maggiormente sostenibile. Per le città e le aree sottoposte a infrazione europea sulla qualità dell'aria, sono stati stanziati fino a 1500 euro per la rottamazione dell'auto fino alla classe euro 3 e fino a 500 euro per i motocicli fino agli euro 2 e 3 a due tempi. Il tutto per un totale di 255 milioni di euro: misure che riguardano circa 25 milioni di abitanti nelle regioni Campania, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto". Lo scrive in una nota Agostino Santillo, senatore del M5s.