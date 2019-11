Dl fisco: M5S, bonus fino a 250 euro per airbag da moto

Un bonus, che può arrivare fino a 250 euro, per chi acquista protezioni aribag da moto o motorino. Lo chiede il Movimento 5 Stelle con un emendamento al decreto fiscale collegato alla manovra, depositato in commissione Finanze alla Camera.

L'emendamento prevede due tipi di sconto: il primo, fino al 26% su una massimo di 500 euro di spesa, per chi acquista questi dispositivi di protezione individuale, compresi quelli integrati nei capi di abbigliamento. Il secondo che sale al 50%, sempre su un tetto massimo di spesa di 500 euro, legato invece al contestuale acquisto di moto poco inquinanti, almeno euro 5 o elettriche. I due sconti non sono cumulabili.

Per finanziare i due bonus vengono stanziati 1,7 milioni nel 2020 e 20 milioni a partire dal 2021 che vengono coperti da un aumento dell'1% (dal 10 all'11%) dell'aliquota sulle quietanze delle assicurazioni.