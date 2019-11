Germania, Governo vara imponente programma incentivi EV

Il Governo di Angela Merkel ha deciso, di comune accordo con i costruttori tedeschi di automobili, di aumentare gli incentivi per l'acquisto dei modelli 100% elettrico, purché il prezzo non superi i 40mila euro. Il contributo sale del 50% arrivando a 6.000 euro e da parte dell'industria dell'auto viene garantito un contributo pari alla metà del costo. Secondo gli analisti di Evercore ISI, ciò si tradurrà per la nuova Volkswagen ID.3, in variante mid-range, in un prezzo finale in Germania compreso fra 24 e 25mila euro. La nuova politica di sostegno, che è stata concordata con i Gruppi Volkswagen, Bmw e Daimler, avrà effetto già dal mese di novembre e proseguirà fino al 2025.

Come ha dichiarato il portavoce della Merkel, Steffen Seibert, è stato ipotizzato di ''poter fornire il supporto per mettere sulle strade altre 650-700mila auto elettriche''. Con questa operazione la Germania punta a strappare alla Norvegia la leadership nel settore BEV, arrivando - secondo le previsione dell'ente federale KBA - a un totale di 53mila immatricolazioni entro l'anno. Intanto il Governo tedesco ha annunciato, tramite i ministri Scheuer e Altmaier, anche di voler intensificare l'impegno sul fronte delle fuel cell alimentate a idrogeno, per percorrere un 'secondo binario parallelo rispetto alle auto elettriche'. Come riferisce l'autorevole Automobilwoche entro la fine dell'anno, il Governo federale intende presentare una strategia per l'idrogeno.

Il ministro dell'economia Altmaier ha sottolineato che dovrebbero essere portate avanti non solo la protezione del clima e la transizione energetica, ma anche il sostegno all'industria.''Vogliamo che la Germania - ha detto - diventi il numero uno nella tecnologia dell'idrogeno nel mondo''. Ciò sarà importante per la transizione energetica, ma anche per garantire centinaia di migliaia di posti di lavoro.