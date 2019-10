Germania, chiesto limite 130 su autostrade da primo gennaio

Potrebbe avvicinarsi l'addio alla 'libertà' di viaggiare a tutto gas sulle Autobahn tedesche, nei tratti e nei momenti in cui non sono fissati limiti di velocità. La decisione è all'esame del Parlamento di Berlino, che voterà una proposta presentata dai Verdi. L'iniziativa punta a introdurre un valore massimo di 130 km/h entro il primo gennaio 2020, con la motivazione - si legge sul magazine Automobilwoche - di "rendere le autostrade più sicure e il traffico più fluido" così come dichiarato il leader dei Gruenen Anton Hofreiter, aggiungendo di "sollecitare la coalizione di Governo ad abbandonare il suo blocco ideologico e accettare la nostra mozione".



Questa affermazione si riferisce al fatto che in passato il Parlamento aveva già recepito una richiesta di introduzione del limite di velocità, come elemento dei piani per proteggere l'ambiente, ma questa mozione era stata respinta. Il ministro dei trasporti Andreas Scheuer della CSU rifiuta categoricamente l'introduzione di un limite di velocità, mentre Il ministro dell'Ambiente Svenja Schulze della SPD si è dichiarata aperta a introdurlo. Automobilwoche ricorda però che sarebbe insolita l'approvazione della richiesta dei Verdi - che hanno 67 seggi al Bundestag - perché di principio le proposte della opposizione non vengono sostenute dalla maggioranza, che ne conta 246.