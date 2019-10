Automotive, Regione Piemonte esclusa da tavolo del Mise

La Regione Piemonte è stata esclusa dal tavolo preliminare del Mise incentrato sull'automotive previsto per il prossimo 18 ottobre. "Ritengo inaccettabile che il Piemonte, che ogni giorno o quasi è alle prese con problemi legati all'automotive e che sta mettendo in campo ogni strumento per sostenere il comparto e i lavoratori, venga trattato in questo modo - dice l'assessore regionale al Lavoro, Elena Chiorino, rendendo nota l'esclusione -. Se questo è il metodo con cui il Mise e il nuovo governo giallorosso affrontano le crisi, temo che la strada sarà davvero in salita".

"Non appena ho appreso, peraltro da fonti informali, che il Mise aveva convocato un incontro sull'automotive, ho immediatamente chiesto formalmente di poter partecipare, convinta che la mia mancata convocazione derivasse da una banale svista di qualche segretario - spiega Chiorino -. Invece no, la risposta del Mise, arrivata oggi, è stata negativa, in quanto, testuale, 'in questa prima fase il tavolo convocato dal Ministro Patuanelli vuole avviare un confronto con associazioni imprenditoriali e sindacati al fine di individuare i migliori strumenti per rilanciare il settore dell'automotive'". "Nonostante questa incomprensibile esclusione del Piemonte da parte del Ministero, confermo il nostro massimo impegno a sostegno dei lavoratori e delle imprese che intendono investire per far ripartire il comparto - sottolinea ancora Chiorino -. Con questa scelta il governo esclude, di fatto, la possibilità che il Piemonte, così come le altre Regioni, possa offrire il proprio contributo portando al tavolo soluzioni e strumenti a sostegno delle imprese. Se pensano che i problemi si possano risolvere convocando tavoli monchi gli faremo capire che si sbagliano di grosso".

"Non esiste alcuna volontà da parte del Ministro dello sviluppo economico Stefano Patuanelli di escludere il Piemonte dal tavolo automotive, così come nessun altra Regione". Lo fanno sapere fonti del Mise, precisando che il tavolo generale sarà infatti seguito da altri tavoli operativi dove saranno naturalmente coinvolte tutte le Regioni, questo per rendere il confronto più proficuo per tutti