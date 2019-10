Dl fisco: faro su acquisti auto con targhe Ue, anche usate

Faro del fisco sugli acquisti di auto all'estero, anche usate. Con il decreto fiscale, come si legge nella bozza, arriva infatti un controllo preventivo dell'Agenzia delle Entrate anche nei casi in cui non è previsto il versamento dell'Iva con F24. In particolare, come si legge nella relazione che accompagna la norma equipara le operazioni dei titolari di partita Iva a quelle dei consumatori finali e introduce "la verifica preventiva anche per i soggetti privati che acquistano mezzi fiscalmente usati in altri Paesi dell'Unione Europea".