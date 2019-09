De Micheli, norma salva-bebè in auto presto operativa

Sulla legge sui dispositivi anti abbandono nelle auto "il Consiglio di Stato si esprimerà questa settimana" e, "immediatamente dopo il parere, il testo verrà pubblicato e quindi sarà operativo. Non ci sono impedimenti in questo momento che ci facciano immaginare che nei prossimi giorni o settimane la norma non sarà operativa": lo ha detto il ministro dei trasporti Paola De Micheli.

Il ministro ha spiegato che non c'è nessuno stop dall'Ue. "L'Europa ha dato il via libera al decreto attuativo della norma approvata dal Parlamento, quel testo è stato trasmesso dal ministero delle infrastrutture ad inizio agosto al Consiglio di Stato che si esprimerà su quel testo questa settimana", ha detto De Micheli. Ricordando che "c'era stata un discussione, molti mesi fa, su alcune questioni di applicazioni tecniche della norma, ma sono state superate da molti mesi".