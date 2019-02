Commissione mercato Ue respinge obbligo RCA auto storiche

La Fédération Internationale des Véhicules Anciens (FIVA) ha espresso soddisfazione per la decisione della Commissione per il mercato interno del Parlamento europeo e relativa alle assicurazione automobilistica, adottata il 22 gennaio 2019, in quanto bloccherà un mutamento normativo che avrebbe penalizzato il settore delle vetture da collezione. L'intervento della Commissione - ribadisce la FIVA - contribuirà invece a preservare il patrimonio motoristico in quanto eviterà l'introduzione di una polizza costosa e inutile.



La Commissione europea aveva infatti deciso di modificare le leggi sull'assicurazione degli autoveicoli (responsabilità civile) richiedendo di stipulare una polizza RCA anche quando un veicolo non viene utilizzato sulla strada.



''Se i veicoli storici nei musei, in ristrutturazione, o semplicemente non utilizzati per un periodo di tempo fossero tenuti ad avere un'assicurazione di terzi - ha detto dice il presidente FIVA, Patrick Rollet - l'effetto sul nostro patrimonio automobilistico sarebbe stato estremamente dannoso, per usare un eufemismo. Siamo lieti che i membri della commissione del Parlamento europeo abbiano riconosciuto che tale assicurazione sarebbe costosa e inutile per i proprietari di veicoli storici e approviamo la loro decisione di votare contro''. La Commissione per il mercato interno ha anche respinto la proposta della Commissione europea per obbligare alla stipula di polizze RCA anche per i veicoli utilizzati nel motorsport.



Fortunatamente, sottolinea la FIVA, i deputati hanno giustamente riconosciuto che un tale passo avrebbe reso il motorsport economicamente non redditizio per la stragrande maggioranza dei partecipanti, con premi proibitivi per i concorrenti, compresi quelli delle gare per veicoli storici del motorsport, i cui eventi sono in ogni caso protetti da altre assicurazioni di responsabilità civile.