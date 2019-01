Commissione Pe conferma limiti 2030 emissioni auto

Gli eurodeputati della Commissione Ambiente hanno dato il via libera al regolamento che fissa obiettivi di riduzione del 37,5% delle emissioni per le auto nuove dal 2020 al 2030. Le norme sono frutto dell'accordo raggiunto dalle istituzioni Ue il 18 dicembre scorso e indicano al 31% il target per il taglio delle emissioni dei furgoni. I produttori le cui flotte superano i livelli di emissioni medie stabiliti dovranno pagare. Il testo approvato deve avere l'ok finale dalla plenaria di Strasburgo del 25-28 marzo.