Autostrade: Di Maio, verso tariffa unica europea

Per l'utilizzo delle autostrade il governo guarda ad una tariffa unica europea, senza caselli, una sorta di abbonamento flat a tutte le tratte europee. Lo ha annunciato Luigi Di Maio in una diretta Fb. "Dobbiamo parlare di una rete autostradale europea con tariffa unica. Deve sparire il casello e dobbiamo introdurre una tariffa annuale per l'utilizzo della rete. E questi soldi vanno ad una società stradale che li usa per fare le strade ed investire" dice annunciando una "direttiva europea" in questa direzione.

"Noi non abbiamo dimenticato la promessa fatta dai familiari delle vittime del cavalcavia di Avellino e del ponte Morandi. Noi vogliamo togliere la concessione ala famiglia Benetton che da quando è entrata in Autostrade ha aumentato le tariffe del 30% ma ha ridotto gli investimenti" dice Di Maio che continua:"ora Autostrade, Gavio e Toti devono capire che si fa una devono capire che si fa una direttiva europea e d'ora in poi si usa una sola tariffa, un pedaggio unico e gli introiti si usano per fare gli investimenti.

Autostrade: nostre tariffe più basse in Ue

Società risponde a vicepremier Di Maio e Di Battista su pedaggi

"Autostrade per l'Italia ricorda che le tariffe autostradali sulla propria rete sono in media le più basse d'Europa nei Paesi comparabili: sono circa il 40% più basse rispetto a quelle applicate in Spagna e circa il 15% inferiori rispetto a quelle francesi". Così il gruppo in una nota replicando al vicepremier Luigi Di Maio e ad Alessandro Di Battista sui pedaggi, e specificando che sulla rete Aspi si pagano 7,36 centesimi di euro/km; in Francia 8,73 centesimi di euro/km e in Spagna: 12,13 centesimi di euro/km.