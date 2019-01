Brasile: sottosegretario Merlo, da 22 febbraio in vigore intesa su patenti di guida

Entrerà in vigore il 22 febbraio una intesa tra Italia e Brasile sulle patenti di guida, "una buona notizia per i brasiliani ma anche per i tanti italiani e italo-brasiliani che dal Brasile dovessero decidere di trasferirsi in Italia": lo ha ricordato il sottosegretario agli Esteri Ricardo Merlo.

"Questo vuol dire - ha spiegato in una nota - che a partire dalla suddetta data sarà possibile per i detentori del nuovo modello di patente brasiliana, così come previsto dalla Risoluzione CONTRAN n. 598/2016 residenti nello Stivale, richiederne la conversione nell'equipollente patente di guida italiana". "In terra brasiliana è fortissima la presenza italiana e qui in Italia sono circa 50 mila i cittadini brasiliani residenti (dati Istat). L'accordo sulle patenti di guida tra Italia e Brasile - conclude il Sottosegretario Merlo - è un ulteriore passo avanti nelle relazioni di amicizia e di collaborazione tra i due Paesi".