Trasportare abete natalizio in auto richiede rispetto norme

Attenzione a non farsi prendere dalla frenesia del trasporto dell'abete natalizio in auto all'ultimo momento e senza le dovute cautele. Le norme del Codice della Strada sono molto precise e rappresentano la base per i controlli che le Autorità svolgono in tutto il territorio italiano anche su questo tema. All'articolo 164 il CdS precisa che il carico deve essere sistemato sull'auto in modo da evitare la caduta o la dispersione dello stesso. Ecco perché sono da escludere corde e altri sistemi di fissaggio non affidabili, come gli elastici con ganci, mentre è corretto l'uso di nastri specifici con bloccaggio metallico ed eventuale 'cricchetto'. Il CdS stabilisce inoltre che il carico - e quindi l'albero di Natale - non deve superare i limiti di sagoma (stabiliti dall'articolo 61) e non può eccedere in senso longitudinale rispetto alla parte anteriore del veicolo ma può sporgere longitudinalmente dalla parte posteriore, se costituito da cose indivisibili (come l'abete) fino ai 3/10 della lunghezza del veicolo stesso. La sporgenza verso la parte posteriore deve inoltre essere segnalata mediante uno o due speciali pannelli quadrangolari, rivestiti di materiale retroriflettente. Chi viaggia con un albero di Natale trasportato irregolarmente (ma vale evidentemente per tutte le altre tipologie di carico) una sanzione di 85 euro e il taglio di 3 punti della patente del guidatore. Ma gli aspetti negativi non si fermano a questo: l'auto trovata con carico irregolare non può proseguire il viaggio se il conducente non provvede alla sistemazione dell'albero secondo le modalità indicate dal CdS. Scattano ritiro immediato della patente e della carta di circolazione, documenti che sono restituiti solo quando il carico sia stato sistemato come richiesto dalla normativa.