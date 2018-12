Rc Auto, Fraccaro: via a discriminazioni, sconto a virtuosi

"E' un preciso obiettivo di questo Governo eliminare con celerità ogni tipo di discriminazione in materia di polizze Rc Auto". Lo ha detto il ministro per i rapporti con il parlamento Riccardo Fraccaro rispondendo in question time ad un'interrogazione al ministro del lavoro e dello sviluppo Di Maio. Fraccaro ha detto che si sta valutando una soluzione che sarà oggetto di un "apposito provvedimento con cui prevedere un'integrazione dei casi in cui le compagnie assicurative saranno obbligate a praticare uno sconto assicurativo in favore di assicurati virtuosi".

"Si sta cercando di individuare una soluzione che possa contemperare sia l'interesse degli assicurati virtuosi ad un premio contenuto, sia delle compagnie ad individuare in un'ottica antifrode la corretta responsabilità in caso di sinistri", ha detto Fraccaro, sottolineando che "non si ritiene giusto che chi non commette sinistri paghi tariffe più alte in ragione della propria residenza". Fraccaro ha ricordato che legge per la concorrenza 2017 prevedeva "speciali sconti per l'installazione di scatole nere al ricorrere di specifici requisiti di polizza" e che nel corso dell'iter parlamentare alla legge è stato proposto un emendamento a firma Di Maio "volto a premiare gli automobilisti virtuosi prevedendo una tariffa equa e media più vantaggiosa su tutto il territorio nazionale".