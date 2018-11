Aci e Istituto per Credito Sportivo firmano intesa

Una convenzione 'non convenzionale'.

E' l'accordo raggiunto tramite la firma di un protocollo d'intesa presso la sede centrale dell'Automobile Club d'Italia a Roma tra la Federazione Aci e l'Istituto per il Credito Sportivo. La collaborazione tra Aci e Ics è stata ratificata da parte dei due presidenti che, in coerenza e nei limiti delle rispettive prerogative istituzionali, hanno definito la migliore strategia per una capillare, trasparente e sistematica diffusione di prodotti e iniziative, appositamente sviluppati da Ics, rispondenti alle esigenze delle Federazioni Sportive Nazionali e/o dei loro Affiliati.

"L'accordo firmato oggi- dichiara il presidente ICS, Andrea Abodi - testimonia la ferma volontà dell'ICS di sostenere l'ACI e il suo percorso di costante sviluppo che, oltre alla dimensione sportiva, consente di incidere anche su quella etica e valoriale, con risvolti sociali ed educativi di grande rilevanza. Siamo convinti che la crescita del movimento automobilistico sportivo italiano non passi solo ed esclusivamente attraverso il miglioramento quali-quantitativo degli impianti, ma anche dalle infrastrutture immateriali: la formazione, l'informazione e l'educazione stradale. Abbiamo la convinzione, condivisa con il Presidente Angelo Sticchi Damiani, che gli investimenti fatti nella direzione dell'attenzione al profilo culturale nel senso più ampio del termine, che insieme allo sport rappresenta la doppia vocazione della nostra banca, sia la principale strada da percorrere per costruire un futuro solido sia dello sport, che nella società civile".

"L'intesa favorisce l'evoluzione dello sport motoristico nell'ottica di una sempre maggiore spettacolarità, sicurezza e sostenibilità delle corse - aggiunge il Presidente dell'Automobile Club d'Italia, Angelo Sticchi Damiani - supportando lo sviluppo di nuovi impianti sportivi che si pongano sul territorio anche come centri polifunzionali di promozione ed educazione alla sicurezza stradale. L'accordo porta vantaggio a tutti gli sportivi e gli appassionati di motori, che trovano nuove risposte nella Federazione ACI con i prodotti e le iniziative di ICS".