Ok del Pe a taglio emissioni camion del 35% entro il 2030

BRUXELLES - I costruttori di mezzi pesanti dovranno ridurre le emissioni di CO2 delle nuove flotte del 35% entro il 2030 (rispetto al 2019), con il 20% dei camion nuovi che dovrà essere a basse o a zero emissioni. E' la posizione adottata dall'Europarlamento sui limiti alle emissioni dei veicoli pesanti, più ambiziosa rispetto a quella inizialmente proposta dalla Commissione Ue di un taglio del 30%.

Gli eurodeputati hanno confermato a grandi linee il voto in Commissione Ambiente, chiedendo alle altre istituzioni Ue di adottare misure più decise per ridurre le emissioni dei veicoli pesanti. La plenaria ha però cassato la disposizione, precedentemente approvata dalla Commissione Ambiente, che prevedeva di avere il 75% degli autobus urbani a emissioni zero entro il 2030. Le proposte dell'Europarlamento dovranno ora essere negoziate con Commissione e Consiglio. I 28 non hanno però ancora adottato una posizione, e per ora sono in corso discussioni solo a livello tecnico.