Dai bonus ai seggiolini, tutte le misure della manovra

Risorse per Genova e per il trasporto pubblico locale, ma anche nuove assunzioni per la nuova Agenzia per la sicurezza delle ferrovie, strade e autostrade. Sono alcuni dei provvedimenti previsti dalla legge di Bilancio per le infrastrutture e i trasporti elencati dal Ministro delle infrastrutture e trasporti Danilo Toninelli in un post su Facebook.

Tra le 15 misure elencate dal ministro, si parte con le nuove misure per Genova: "vengono stanziati 160 milioni di euro in due anni per gli autotrasportatori, a ristoro delle maggiori spese affrontate a seguito del crollo del Ponte Morandi. Sono state estese fino al 31 dicembre 2019 le agevolazioni fiscali previste per le imprese della Zona franca urbana di Genova. Vengono stanziati un totale di 200 milioni di euro nei prossimi 4 anni per l'Autorità di sistema portuale del Mare Ligure occidentale e viene affidata, per il prossimo anno, al commissario Bucci anche l'ottimizzazione dei flussi logistici del porto, compresa la progettazione del nuovo centro merci di Alessandria Smistamento".

Nuovi fondi in arrivo anche per il Trasporto pubblico locale, evidenzia Toninelli: "145 milioni in tre anni a Roma per il potenziamento e la manutenzione straordinaria delle tre linee di metro, 900 milioni in 9 anni a Milano per la M5. A Roma vanno anche 60 milioni di euro in due anni per l'emergenza 'buche', a cui si sommano 15 milioni di euro in tre anni per l'acquisto di mezzi per il ripristino del manto stradale". Previste inoltre, nuove assunzioni: "Abbiamo stabilito di fare 371 nuove assunzioni in due anni per la neonata Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA) a cui vanno ulteriori 3 milioni di euro in due anni per il funzionamento"; e "assunzione nel 2019 di 50 unità di personale al Mit per le attività della Motorizzazione civile, tramite concorso".

Nell'elenco Toninelli aggiunge: "A disposizione 1 miliardo di euro per il finanziamento della progettazione di interventi strategici del Piano nazionale settore idrico, di cui 60 milioni annui per gli invasi; 10 milioni di euro in due anni per la messa in sicurezza degli svincoli delle tangenziali nei capoluoghi di provincia; Bonus fino a 6mila euro per l'acquisto di auto elettriche e ibride (il bonus è più alto per chi acquista rottamando la sua vecchia auto e sono previste detrazioni fiscali per l'installazione di colonnine elettriche a uso privato)". Inoltre, "stanziati 250 milioni di euro su più anni per la messa in sicurezza o il totale rifacimento, dove serve, dei ponti sul fiume Po"; incentivo fino a 3mila euro per chi rottama il suo vecchio motorino euro 0, 1 o 2 e ne acquista uno elettrico o ibrido; dal 2020 al 2025 ci saranno 500 assunzioni in più nella Guardia Costiera così da accrescere la sicurezza, anche ambientale, della navigazione e dei traffici marittimi; via alla sperimentazione nelle città della micromobilità elettrica; stanziamo 2 milioni di euro nel 2019 per la creazione di autostrade ciclabili e 5 milioni nel 2019 per l'elettrificazione della linea ferroviaria Biella-Novara; 25 milioni in due anni per la ristrutturazione e messa in sicurezza dell'aeroporto di Reggio Calabria e 9 milioni in tre anni per quello di Crotone; incentivi per l'assunzione di giovani conducenti nell'autotrasporto e sgravi per le spese di abilitazione professionale; 2 milioni nel 2019-2020 per incentivi all'acquisto dei dispositivi 'salva-bebè' sui seggiolini auto; 5 milioni vanno nel neonato 'Fondo per l'accessibilità e la mobilità delle persone con disabilità'".

Viene poi "stabilito che 100 milioni di euro per il 2019 e altri 100 nel 2020, nell'ambito del contratto di programma 2017-2021 tra Mit e Rfi, dovranno essere destinati alla realizzazione di connessioni ferroviarie in grado di attivare finanziamenti europei, valorizzando soprattutto collegamenti con porti e aeroporti". Infine, "proroga di un anno dei bonus per l'edilizia: ecobonus, ristrutturazioni e acquisto mobili".