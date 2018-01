Tar conferma multa di 3 mln ad Aci su pagamento bollo tramite bancomat

ROMA - È confermato il provvedimento con il quale a metà dicembre 2016 l'Antitrust ha sanzionato per tre milioni di euro l'Aci per non aver rispettato il Codice del consumo che sancisce il divieto assoluto di imporre spese aggiuntive ai consumatori per pagamenti con l'utilizzo di carte di credito o bancomat. L'ha deciso il Tar del Lazio con una sentenza con la quale ha respinto un ricorso proposto dall'ente automobilistico per contestare il provvedimento sanzionatorio. Secondo l'Antitrust, Automobile Club d'Italia e la sua controllata Aci Informatica, avrebbero applicato una commissione aggiuntiva ai consumatori che pagano la tassa automobilistica con carta di credito o bancomat. Per questa violazione, fu inflitta ad Aci e Aci Informatica, in solido tra loro, una sanzione di 2,8 milioni di euro; altri 200mila euro di multa invece furono inflitte in relazione alle modalità ingannevoli con le quali, sul sito www.aci.it, venivano fornite informazioni circa il servizio Bollonet.

Il Tar ha ritenuto che "la 'ratio' della norma" che ha portato al provvedimento sanzionatorio "deve essere individuata nella volontà del legislatore italiano di rinforzare la tutela dei consumatori, prevedendo un divieto di imporre costi di qualunque genere per l'uso di un determinato strumento di pagamento. L'inserimento della previsione nel Codice (del Consumo), testimonia quindi la volontà di dare alla previsione una connotazione esaustiva per quanto riguarda l'ambito di applicazione, proprio al fine di impedire che la scelta di un metodo di pagamento possa gravare sul consumatore esponendolo a costi imprevedibili derivanti dall'utilizzo o meno di un determinato mezzo di pagamento". In più, per i giudici amministrativi "non si vede, poi, perché solo Aci debba fruire della possibilità di addossare quelli che definisce costi 'terzi ed esterni' ai consumatori, laddove non risulta che gli altri esercizi in concorrenza applichino uguale 'payment card surcharge' per il pagamento tramite 'moneta elettronica'".