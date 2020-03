Yamaha cancella gli eventi Yamaha Racing Experience 2020

Cancellati gli eventi Yamaha racing Experience 2020 che avrebbero dovuto avere luogo a Misano il 20 e 21 aprile 2020 e a Le Mans (Francia) il 25 e 26 giugno 2020. Lo ha deciso la casa giapponese considerata la situazione relativa al Covid-19 che è in rapida evoluzione e condiziona ogni aspetto della vita quotidiana, specialmente in Europa. Yamaha - si legge in un comunicato - "vuol assicurare a tutti i possessori di R1M che verranno contattati a una data da destinarsi per informazioni sui prossimi eventi YRE, nei quali Yamaha intende offrire un'esperienza unica dove i clienti R1M possono migliorare le capacità di guida e la conoscenza tecnica, scendendo in pista con alcuni dei piloti ufficiali Yamaha".