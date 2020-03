Coronavirus: MV Agusta non ferma la produzione

Continua la produzione nello stabilimento di MV Agusta. "In accordo con i rappresentanti dei lavoratori, e in osservanza delle misure urgenti previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11.3.2020 e delle linee indicate da Confindustria Lombardia - si legge in una nota - MV Agusta ha deciso di non interrompere l'attività del proprio stabilimento di Schiranna (VA) al fine di garantire la continuità produttiva, sebbene a personale ridotto. Sono state adottate, in primis, le misure atte a ridurre il numero dei dipendenti in azienda, attraverso la chiusura dei reparti non essenziali, lo smart working, la possibilità di fruizione delle ferie e il ricorso alla CIG una volta che verrà emesso il relativo decreto". Per i dipendenti che continueranno l'attività lavorativa, l'azienda ha introdotto le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19, come la fornitura di mascherine, guanti, gel igienizzanti e l'adozione di presidi per la sanificazione degli ambienti di lavoro e delle superfici, nonché l'accesso contingentato agli ambienti comuni. In ogni reparto sono già state affisse le regole di comportamento cui ogni dipendente dovrà attenersi scrupolosamente (informativa sul Covid-19, norme comportamentali e disposizioni per la sicurezza). In ciascun reparto verranno mantenute le distanze di sicurezza tra le postazioni di lavoro, grazie anche alla temporanea riduzione del personale presente.



"Riteniamo sia nostro dovere non arrendersi in questo momento di grave crisi e di difficoltà - ha dichiarato Timur Sardarov, CEO di MV Agusta Motor - perché anche il resto delle attività di questo territorio possano ripartire una volta superata l'emergenza. Abbiamo preso questa decisione con grande senso di responsabilità, verso i nostri dipendenti, verso questa comunità che non può permettersi la disgregazione del proprio tessuto industriale, e verso l'intero comparto del nostro indotto dal quale dipendono molti lavoratori e molte famiglie. La Società ha attuato tutte le misure di informazione, di prevenzione e di contenimento necessarie. Siamo determinati a continuare a fare il nostro dovere per sostenere questo territorio, nel pieno rispetto delle regole e in massima sicurezza".