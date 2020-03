Husqvarna, ritorno in Moto3 partner di Replay

Husqvarna Motorcycles rientra nel mondiale velocità e come partner avrà Replay. Il marchio italiano famoso nel mondo per i suoi jeans e capi di abbigliamento di alta qualità compare sulle Husqvarna FR 250 GP ufficiali da Moto3 di Romano Fenati e Alonso Lopez, e i membri del team sfoggeranno l'abbigliamento della linea casual di Replay mentre si spostano da una tappa all'altra del calendario iridato. Questa partnership segna l'inizio di un nuovo capitolo sia per Husqvarna Motorcycles che per Replay, visto che da un lato Husqvrna rientra nel campionato del mondo Moto3, dall'altro Replay compie un passo strategico nel mondo del motociclismo.



Come la casa motociclistica, anche Replay è impegnata a realizzare prodotti di qualità premium ed è un brand in crescita, con 4000 punti vendita in 50 Paesi nel mondo. Entrambe le aziende - si legge in una nota rilasciata - sono giovani e dinamiche, desiderose di espandersi in nuovi mercati e condividono la stessa visione all'avanguardia del design. Questa alleanza segna l'inizio di una nuova collaborazione operativa tra le due realtà, che si dispiegherà attraverso ulteriori collaborazioni e azioni di co-marketing già pianificate.



"Collaborare con Replay - ha detto Florian Burguet, VP Global Marketing per Husqvarna Motorcycles - è per noi un'opportunità perfetta di stabilire una relazione con un brand col quale condividiamo molti valori. La dedizione di Replay a produrre prodotti di qualità premium, il suo approccio all'avanguardia e il suo gusto per l'innovazione rende questo brand unico nel mondo della moda. Per il rientro di Husqvarna nel Mondiale Velocità siamo orgogliosi di sfoggiare il logo Replay sulle nostre Moto3 e non vediamo l'ora di avviare una relazione produttiva e duratura".