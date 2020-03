Honda CBR1000RR-R, in pista con i piloti ufficiali

Cinque piloti tra i più veloci in circolazione, in sella alla stradale Honda CBR1000RR-R Fireblade SP. I piloti sono quelli di Honda che ha svelato i filmati dei giri realizzati da alcuni suoi pilori sul Losail International Circuit in Qatar. I filmati, disponibili sui canali ufficiali YouTube Honda, sono stati girati in occasione del lancio del nuovo modello in Qatar e mostrano sia i piloti impegnati nei campionati internazionali che quelli impegnati nei campionati nazionali, effettuare un giro perfetto del circuito di Losail. I piloti in questione sono il tre volte campione del mondo Endurance Freddy Foray, dei piloti del team HRC WorldSBK Leon Haslam e Álvaro Bautista, del collaudatore ufficiale HRC WorldSBK nonché ambasciatore di Honda Svizzera Dominique Aegerter, oltre che il pilota italiano del team HRP Motorsports IDM Alessandro Polita. Svelata per la prima volta a novembre ad EICMA, la nuova Honda CBR1000RR-R Fireblade SP 2020 ha già avuto un notevole impatto nel WorldSBK in occasione del round inaugurale in Australia. Capace di sprigionare 217,5 cv a 14.500 giri/min e dotata di un'aerodinamica in stile MotoGP, oltre che di un pacchetto elettronico all'avanguardia che include le sospensioni elettroniche semi-attive Öhlins, la nuova Fireblade è la moto quattro cilindri in linea più potente del mercato.



Dopo aver trascorso la giornata in sella alla pretendente al titolo nel Mondiale Superbike 2020 sull'impegnativo circuito di Losail, i piloti hanno espresso il loro parere sulla nuova Fireblade che è arrivata nelle concessionarie a partire dall'inizio di marzo.