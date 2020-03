Eicma: in 2019 miglior utile da 10 anni

Eicma, l'Esposizione Internazionale del Ciclo e Motociclo di Milano, chiude il miglior bilancio degli ultimi 10 anni con ricavi oltre i 17 milioni di euro (+21% sul 2018) e ma i consiglieri "in conseguenza del cambio al vertice del socio unico Anca, decidono di rinunciare al proprio incarico prima della scadenza naturale del termine".

"Lasciamo oggi una società che - si legge nel comunicato -, ha raggiunto il migliore fatturato nella storia della S.p.A. e un utile pari a 774.279 euro, che rappresenta il miglior risultato nell'ultimo decennio e che si posiziona ai massimi storici". Il cda ha preso inoltre la decisione unanime di "rinunciare al proprio incarico prima della scadenza del termine per consentire, con spirito di servizio e responsabilità, ai nuovi vertici del socio unico - Confindustria ANCMA, Associazione Nazionale Cicli Motocicli Accessori - di operare secondo i propri intenti, con l'auspicio che anche con la nuova linea strategica venga preservato il valore dell'evento espositivo". "EICMA - continuano i consiglieri Andrea Dell'Orto, Corrado Capelli, Vito Cicchetti, Alfio Morone, Giovanni Castiglioni - è cresciuta incontrovertibilmente nei numeri, nel suo valore istituzionale, nella qualità dei contenuti offerti e per la sua attrattività globale".