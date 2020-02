Husqvarna, nuova linea abbigliamento per 'off road'

Una nuova linea di abbigliamento tecnico per Husqvarna Motorcycles che si presenta con una gamma completa di capi e di protezioni. La nuova collezione di off-road 2020, è stata disegnata e realizzata per affrontare le sfide della guida in fuoristrada e per garantire ai piloti, tanto amatoriali che agonisti, di motocross, enduro e supermoto, di essere perfettamente preparati alla loro prossima uscita. Della collezione fanno parte anche il Casco Moto 9 Flex Railed, realizzato da Bell Helmets, già testato in gara e costruito attorno a una leggera calotta in composito a base carbonio. Dispone dell'esclusivo sistema di rimozione di emergenza Magnefusion Emergency Removal System, di un efficace sistema di ventilazione nella mentoniera e di viti frontino Quick-FlipTM, per regolazioni facili e veloci. Il rivestimento interno X-Static è rimovibile e lavabile. La maschera Racecraft+ da motocross combina invece prestazioni, stile e particolari componenti tecnici: dalla speciale schiuma a quattro strati che allontana il sudore, alla lente antiappannamento e antigraffio.



Railed è invece la serie composta da maglia ultra leggera con pannelli a rete per la ventilazione e pantaloni. Completano la nuova collezione i guanti iTrack Railed e il completo Railed Kids dedicato ai fuoristradisti più giovani.