Husqvarna Vitpilen e Svartpilen, novità con modelli 2020

Husqvarna Motorcycles ha annunciato l'arrivo della gamma Vitpilen e Svartpilen MY20 nei concessionari. La gamma di modelli in questione è quella composta da quattro modelli stradali dal design più che riconoscibile, arricchiti per il 2020 da nuove dotazioni tecniche e da una nuova serie di colori. La Vitpilen 701 gode della combinazione del sofisticato motore monocilindrico da 692 cc con il leggero telaio e le sospensioni WP di indole sportiva, mentre la Svartpilen 701 è il modello della casa motociclistica ispirata al mondo del flat track. A garantirne una guida immediata, ci pensa in questo caso la ciclistica leggera (161 kg a secco) e un motore monocilindrico da 75 CV. Per il 2020, la Vitpilen 701 e la Svartpilen 701 sono state dotate di serie di pedane lavorate CNC, a conferma di una qualità e attenzione al dettaglio. Inoltre i due modelli ricevono nuovi colori e grafiche, con una verniciatura e finiture di qualità, oltre a dischi a raggi da 17" (anteriore da 18" per la Svartpilen). Con il suo approccio semplice, la Vitpilen 401 è spogliata di tutto ciò che non è necessario. La sua ciclistica estremamente leggera (151 kg senza benzina) si abbina alle prestazioni di un motore monocilindrico da 44 CV. La sua posizione di guida garantisce un controllo totale e la sua guida è dinamica grazie al motore monocilindrico, un telaio a traliccio e sospensioni WP APEX dalle elevate prestazioni. Per offrire un miglior comfort al passeggero, per il 2020 sia la Vitpilen 401 che la Svartpilen 401 sono state arricchite da telaietti imbullonati più estesi.



Le nuove verniciature sono invece caratterizzate da aggiunte di argento e bronzo.