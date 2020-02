Nolangroup, bilancio ad un anno da acquisto di 2Ride Group

E' passato un anno dal passaggio ai francesi di 2Ride Group e Nolangroup si conferma un successo italiano. L'azienda che produce caschi a marchio Nolan, X-lite e Grex, che oggi ha presentato un bilancio dell'ultimo periodo, è un fiore all'occhiello dei due fondi d'oltralpe con i suoi 400mila caschi all'anno, prodotti negli stabilimenti di Brembate di Sopra ed esportati in oltre ottanta Paesi in tutto il Mondo. Ad oggi Nolangroup è il maggior produttore a livello europeo. "La cessione al fondo francese - ha raccontato Enzo Panacci, Ad di Nolangroup - è stata una svolta storica che ci ha permesso di qualificarci come una vera eccellenza dell'industria italiana che chiama investimenti anche dall'estero". Grazie a questa importante operazione, l'azienda di Brembate porta il suo know-how nel nuovo decennio e punta a segnare nuovi successi nella storia dei caschi, mantenendo la produzione in Italia e consolidando la propria leadership nei mercati. Entrare a far parte di 2Ride Group è stato per Nolangroup motivo di riconoscimento della propria solidità e delle forti competenze nel settore. Un'unione vincente per entrambi gli attori che condividono i valori di sicurezza e qualità.



2Ride Group, holding francese, è, infatti, leader nella produzione e commercializzazione di accessori per la protezione di motociclisti, sciatori e ciclisti. Con un fatturato di circa 140 milioni, è presente in 80 Paesi con oltre 1.000 dipendenti e l'obiettivo di raggiungere i 200 milioni entro la fine del 2024.



2Ride Group è detenuto dai fondi di investimento Eurazeo PME, Nexicap e da una quota riservata al management del gruppo.



Eurazeo PME, società di investimento francese dedicata alle piccole/medie imprese, fa parte a sua volta del fondo di investimento Eurazeo che capitalizza 5 miliardi di dollari l'anno. All'interno di 2Ride Group sono presenti i marchi Shark, Bering, Segura, Bagster e Cairn. Shark e Nolangroup insieme rappresentano il gruppo più importante nel settore dei caschi da moto in Europa, detenendo il 18% del mercato, pur operando con una forte autonomia commerciale e di prodotto. Attualmente 2Ride Group ha stabilimenti industriali in Thailandia, Portogallo, Francia ed ora anche in Italia.



All'interno degli stabilimenti Nolangroup di Brembate di Sopra il processo produttivo integrato permette di passare dalla materia prima al prodotto finito, attraverso le varie fasi di lavorazione. L'obiettivo del grande investimento effettuato dal gruppo francese è, quindi, il potenziamento di questa unità produttiva, attraverso sinergie di gruppo che vedranno svolgersi in Italia le lavorazioni più sofisticate, da sempre dominio incontrastato dell'azienda manifatturiera italiana. Alcune di queste sinergie sono già state avviate con progetti relativi alla lavorazione delle visiere, del comfort interno, delle calotte in fibre composite e dei sistemi di intercomunicazione per i caschi (divisione N-Com).